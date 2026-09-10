Андрей Ольховский прокомментировал выход Карена Хачанова в полуфинал US Open

Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал выход 50-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026. В 1/4 финала матч с Хачановым не смог продолжить бельгиец Александр Блокс при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу Карена.

«После победы над Оже-Альяссимом и Тьеном победа в четвертьфинале была ожидаемой. Карен показал уверенный теннис, как и ранее. Сыграло роль, что Хачанов физически готов к турниру. Психологически он почувствовал уверенность, но и физика здесь