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Андрей Ольховский прокомментировал выход Карена Хачанова в полуфинал US Open

Андрей Ольховский прокомментировал выход Карена Хачанова в полуфинал US Open
Комментарии

Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал выход 50-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026. В 1/4 финала матч с Хачановым не смог продолжить бельгиец Александр Блокс при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу Карена.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

«После победы над Оже-Альяссимом и Тьеном победа в четвертьфинале была ожидаемой. Карен показал уверенный теннис, как и ранее. Сыграло роль, что Хачанов физически готов к турниру. Психологически он почувствовал уверенность, но и физика здесь