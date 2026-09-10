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Андрей Ольховский: у Хачанова есть шансы не только на финал US Open, но и на победу в нём

Андрей Ольховский: у Хачанова есть шансы не только на финал US Open, но и на победу в нём
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Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы 50-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на выход в финал и титул Открытого чемпионата США — 2026. За выход в финал US Open — 2026 Хачанов поборется со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Небольшим фаворитом полуфинала будет Зверев. Однако Карен по тому теннису, который показывает сегодня, может оказать достойное сопротивление. Всегда есть шансы