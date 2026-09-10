Андрей Ольховский: у Хачанова есть шансы не только на финал US Open, но и на победу в нём

Финалист «Ролан Гаррос» – 1992 в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы 50-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на выход в финал и титул Открытого чемпионата США — 2026. За выход в финал US Open — 2026 Хачанов поборется со второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Небольшим фаворитом полуфинала будет Зверев. Однако Карен по тому теннису, который показывает сегодня, может оказать достойное сопротивление. Всегда есть шансы