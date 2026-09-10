Александрова — лучшая теннисистка России в 3-м квартале 2026 года по версии «Чемпионата»

19-я ракетка мира Екатерина Александрова признана лучшей теннисисткой России в третьем квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата». Второе место в рейтинге заняла Диана Шнайдер, третье — Людмила Самсонова.

Рейтинг составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. В расчёт берутся:

— текущий рейтинг теннисистки;

— насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

— каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

— каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

С полным рейтингом и более подробными критериями вы можете ознакомиться в материале «Чемпионата».