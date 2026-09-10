Гауфф — Рыбакина: во сколько начало матча 1/2 финала US Open, где смотреть трансляцию

В ночь с 10 на 11 сентября двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с двукратной победительницей мэйджоров американкой Кори Гауфф за выход в финал Открытого чемпионата США — 2026. Их поединок поставлен на арене Артуша Эша и начнётся не ранее 3:30 мск. В России матч не покажут официально. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных Гауфф и Рыбакиной — 1-1. Последний матч спортсмен