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Гауфф — Рыбакина: во сколько начало матча 1/2 финала US Open, где смотреть прямую трансляцию 11 сентября 2026

Гауфф — Рыбакина: во сколько начало матча 1/2 финала US Open, где смотреть трансляцию
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В ночь с 10 на 11 сентября двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с двукратной победительницей мэйджоров американкой Кори Гауфф за выход в финал Открытого чемпионата США — 2026. Их поединок поставлен на арене Артуша Эша и начнётся не ранее 3:30 мск. В России матч не покажут официально. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 03:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Счёт личных Гауфф и Рыбакиной — 1-1. Последний матч спортсмен