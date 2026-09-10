«Другое мышление, нежели год назад». Гауфф — об изменении её взглядов на матчи

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как со временем меняются её взгляды и отношение к матчам. В 1/4 финала US Open американка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.

«Иногда ты так сосредоточен на настоящем, потому что хочешь всё получить немедленно. Конечно, нужно использовать свои возможности, когда они появляются. Но в глобальном смысле я сейчас сижу здесь с совсем другим мышлением и взглядом на вещи,