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«Другое мышление, нежели год назад». Гауфф — об изменении её взглядов на матчи

«Другое мышление, нежели год назад». Гауфф — об изменении её взглядов на матчи
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как со временем меняются её взгляды и отношение к матчам. В 1/4 финала US Open американка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Иногда ты так сосредоточен на настоящем, потому что хочешь всё получить немедленно. Конечно, нужно использовать свои возможности, когда они появляются. Но в глобальном смысле я сейчас сижу здесь с совсем другим мышлением и взглядом на вещи,