Кто станет чемпионом US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?

С 30 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, США, проходит хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В полуфинал соревнований вышли четыре теннисиста: Карен Хачанов (Россия), Фрэнсис Тиафо (США), Бен Шелтон (США) и Александр Зверев (Германия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом US Open – 2026 в мужском одиночном разряде?»

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, мужчины. Пары 1/2 финала турнира:

Александр Зверев (Германия, 1) — Карен Хачанов (Россия);

Фрэнсис Тиафо (США, 11) — Бен Шелтон (США, 8).

Полуфинальные матчи состоятся в ночь с 11 на 12 сентября мск. Действующим чемпионом US Open является Карлос Алькарас. В четвертьфинале он проиграл девятой ракетке мира Бену Шелтону.