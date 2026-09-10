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Гауфф высказалась о предстоящем матче Шелтона и Тиафо в 1/2 финала US Open — 2026

Гауфф высказалась о предстоящем матче Шелтона и Тиафо в 1/2 финала US Open — 2026
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем матче полуфинала мужского одиночного разряда US Open — 2026 между девятым номером мирового рейтинга американским теннисистом Беном Шелтоном и соотечественником Фрэнсисом Тиафо (12-й в рейтинге).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Думаю, это невероятно. Особенно в мужском туре: я никогда не думала, что у меня будет возможность увидеть полуфинал между двумя темнокожими игроками. Когда я росла и смотрела теннис, я никогда не предполагала, что такое может произойти. И то, что я тоже в полуфинале — это действительно прекрасно. Я, конечно, очень уважаю и Бена, и Фрэнсиса, поэтому просто буду болеть за хороший матч и надеюсь, что победитель сможет забрать титул домой», — сказала Гауфф на пресс-конференции.