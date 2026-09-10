«Об этом мы мечтаем в детстве». Карен Хачанов — о выходе в 1/2 финала US Open — 2026
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50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что для него значит выход в полуфинал US Open — 2026. В 1/4 финала матч с Хачановым не смог продолжить бельгиец Александр Блокс при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу Карена.
US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
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|7
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34
Александр Блокс
А. Блокс
— Конечно, всегда хочется закончить матч полностью, чтобы победа была более сладкой. Но в то же время я показал хороший уровень. В концовке второго сета заметил, что у соперника становится всё больше трудностей в физическом плане. Он очень приятный парень, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Хотел бы закончить матч нормально, потому что он тоже показал великолепную борьбу, проводил отличный турнир, добился своего лучшего результата на «Шлемах». Но что есть.
— Забудем сего