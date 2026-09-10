«Он в горячей форме сейчас». Хачанов — о предстоящем полуфинале со Зверевым на US Open

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем полуфинальном матче со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на US Open — 2026.

— А дальше — Зверев. Что думаете о том, чего он добился, какие мысли о вашем с ним противостоянии на протяжении всех этих лет?

— Он там, где он есть, и заслужил это. Он столько лет находится в топ-5, в этом году сделал ещё шаг вперёд, выиграл свой первый «Шлем», играл в финале Уимблдона. Скажем так, он в горячей форме сейчас. У нас с ним были отличные матчи, по личным встречам он ведёт 6-3. Это тяжёлые битвы, в прошлом году я его обыграл в Канаде, это была важная победа после нескольких поражений в матчах с ним. Посмотрим, кто выиграет.

— Что в вашей игре даёт вам преимущество со Зверевым?

— Со Зверевым мне надо быть в лучшей форме. Быть терпеливым, но к