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«Он в горячей форме сейчас». Хачанов — о предстоящем полуфинале со Зверевым на US Open

«Он в горячей форме сейчас». Хачанов — о предстоящем полуфинале со Зверевым на US Open
Комментарии

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем полуфинальном матче со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на US Open — 2026.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— А дальше — Зверев. Что думаете о том, чего он добился, какие мысли о вашем с ним противостоянии на протяжении всех этих лет?
— Он там, где он есть, и заслужил это. Он столько лет находится в топ-5, в этом году сделал ещё шаг вперёд, выиграл свой первый «Шлем», играл в финале Уимблдона. Скажем так, он в горячей форме сейчас. У нас с ним были отличные матчи, по личным встречам он ведёт 6-3. Это тяжёлые битвы, в прошлом году я его обыграл в Канаде, это была важная победа после нескольких поражений в матчах с ним. Посмотрим, кто выиграет.

— Что в вашей игре даёт вам преимущество со Зверевым?
— Со Зверевым мне надо быть в лучшей форме. Быть терпеливым, но к