15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это всё, что я могу сделать». Гауфф — о важности веры в себя во время матчей

«Это всё, что я могу сделать». Гауфф — о важности веры в себя во время матчей
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, насколько для неё важна уверенность в себе во время матчей. В 1/4 финала US Open американка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Думаю, я многому научилась. В этом году сыграла несколько тай-брейков и сделала из них выводы. Честно говоря, верить в себя — это всё, что я могу сделать. Игра не всегда может складываться удачно, но могу контролировать собственную уверенность. Думаю, даже если это иллюзия, чем чаще она возникает, чем больше мне удаётся добиться успеха в эти моменты, тем, возможно, эта иллюзия будет становиться реальнее», — сказала Гауфф на пресс-конференции.