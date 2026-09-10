«Это всё, что я могу сделать». Гауфф — о важности веры в себя во время матчей

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, насколько для неё важна уверенность в себе во время матчей. В 1/4 финала US Open американка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.

«Думаю, я многому научилась. В этом году сыграла несколько тай-брейков и сделала из них выводы. Честно говоря, верить в себя — это всё, что я могу сделать. Игра не всегда может складываться удачно, но могу контролировать собственную уверенность. Думаю, даже если это иллюзия, чем чаще она возникает, чем больше мне удаётся добиться успеха в эти моменты, тем, возможно, эта иллюзия будет становиться реальнее», — сказала Гауфф на пресс-конференции.