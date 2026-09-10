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«Я стал более зрелым и опытным». Хачанов — о том, как изменился его подход к матчам

«Я стал более зрелым и опытным». Хачанов — о том, как изменился его подход к матчам
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50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как сильно изменился его подход к матчам за последние годы.

— Вы уже давно в туре, и люди могут забывать, насколько вы ещё молоды. Ваш подход к матчам сильно изменился за последние пару лет?
— Не скажу, что существенно изменился, потому что, если что-то хорошо получается, надо продолжать делать так же. Какие-то вещи, конечно, изменились. Я вырос, стал старше, более зрелым и опытным. Тут зависит от того, о чём именно мы говорим – о подготовке, рутине, разминке. Некоторые вещи я немного переработал, но в целом не могу сказать, что вся структура изменилась, — сказал Хачанов на пресс-конференции.

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