Хачанов: сильно поменял подход к принятию побед и поражений, да и то, как смотрю на вещи

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, получает ли сейчас больше удовольствия от игры в теннис, чем в тот год, когда выиграл «Мастерс» в Париже, Франция.

«Если честно, да. Я сильно поменял подход к принятию побед и поражений, да и в целом то, как смотрю на вещи, что более важно, что менее. И на корте, и за его пределами – это всё связано в конечном итоге с твоими ценностями, подходу к жизни в целом. Так что да, многое изменилось в этом плане», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Карен Хачанов стал чемпионом «Мастерса» в Париже в 2018 году. В этом сезоне на US Open россиянин вышел в 1/2 финала, где сыграет с немцем Александром Зверевым.