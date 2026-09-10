«Все соперницы сложные». Рыбакина — о шансах на титул US Open — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свои шансы на победу в Открытом чемпионате США — 2026. Рыбакина вышла в полуфинал турнира, обыграв в 1/4 финала китаянку Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4).

«Учитывая, в каком состоянии я приехала на этот турнир — с травмой и без тренировок, — думаю, мы уже проделали большой путь. Теперь осталось только выкладываться на полную и получа