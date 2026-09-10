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«Все соперницы сложные». Рыбакина — о шансах на титул US Open — 2026

«Все соперницы сложные». Рыбакина — о шансах на титул US Open — 2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свои шансы на победу в Открытом чемпионате США — 2026. Рыбакина вышла в полуфинал турнира, обыграв в 1/4 финала китаянку Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4).

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Учитывая, в каком состоянии я приехала на этот турнир — с травмой и без тренировок, — думаю, мы уже проделали большой путь. Теперь осталось только выкладываться на полную и получа