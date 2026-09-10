«Не думала, что стану профессионалом». Рыбакина — о начале спортивного пути

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о начале своего спортивного пути и поделилась, в каком возрасте приняла решение заниматься теннисом профессионально.

«В детстве я никогда не думала, что стану профессиональной теннисисткой или хотя бы буду играть на таких турнирах, на таких больших аренах. Решение стать профессионалом приняла в 17 лет — тогда я поверила, что могу добиться хороших результатов. Конечно, не знала, как далеко смогу зайти. Но в детстве просто получала удовольствие от тенниса после школы и проводила время с друзьями. Это было просто весело», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина вышла в полуфинал US Open — 2026, обыграв китаянку Чжэн Циньвэнь — 3:6, 6:1, 6:4. За выход в финал теннисистка поборется с американкой Кори Гауфф.