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«Пыталась их скрывать». Рыбакина — об эмоциях во время 1/4 финала US Open — 2026

«Пыталась их скрывать». Рыбакина — об эмоциях во время 1/4 финала US Open — 2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала об эмоциях во время матча 1/4 финала US Open – 2026 с китаянкой Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4).

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— В мужском туре есть парень по имени Янник Синнер. Он такой же невозмутимый, как и вы. На Открытом чемпионате Франции он сказал: «Поверьте мне, внутри у меня буря». Насколько штормило вас внутри?
— Было очень много эмоций. Я пыталась их скрывать. Потому что не хочу, чтобы соперница видела моё раздражение, когда что-то идёт не так. Лучшее, что я могла сделать в тот момент — подо