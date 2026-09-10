«Пыталась их скрывать». Рыбакина — об эмоциях во время 1/4 финала US Open — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала об эмоциях во время матча 1/4 финала US Open – 2026 с китаянкой Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4).

— В мужском туре есть парень по имени Янник Синнер. Он такой же невозмутимый, как и вы. На Открытом чемпионате Франции он сказал: «Поверьте мне, внутри у меня буря». Насколько штормило вас внутри?

— Было очень много эмоций. Я пыталась их скрывать. Потому что не хочу, чтобы соперница видела моё раздражение, когда что-то идёт не так. Лучшее, что я могла сделать в тот момент — подо