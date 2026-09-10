«Не воспринимаю это как должное». Зверев — после выхода в 1/2 финала US Open — 2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об уверенности после выхода в полуфинал US Open — 2026. В матче 1/4 финала он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:2, 7:5, 6:1.
US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 03:00 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
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70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
«Думаю, чем чаще ты доходишь до таких стадий, тем более привычным это становится, хотя никогда нельзя этого воспринимать как должное. Мне кажется, очень особенное ощущение, когда что-то подобное начинает становиться нормой.
Я вовсе не воспринимаю это как должное. Понимаю, что в теннисе всё может измениться за секунды. Уверенность — невероятно важная вещь, но она может и быстро пропасть. Я это понял после Уим