«Не воспринимаю это как должное». Зверев — после выхода в 1/2 финала US Open — 2026

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об уверенности после выхода в полуфинал US Open — 2026. В матче 1/4 финала он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

«Думаю, чем чаще ты доходишь до таких стадий, тем более привычным это становится, хотя никогда нельзя этого воспринимать как должное. Мне кажется, очень особенное ощущение, когда что-то подобное начинает становиться нормой.

Я вовсе не воспринимаю это как должное. Понимаю, что в теннисе всё может измениться за секунды. Уверенность — невероятно важная вещь, но она может и быстро пропасть. Я это понял после Уим