15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Иногда всё так просто». Зверев — о значимости его опыта игры в финальных стадиях ТБШ

«Иногда всё так просто». Зверев — о значимости его опыта игры в финальных стадиях ТБШ
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о значимости его опыта игры в финальных стадиях турниров «Большого шлема» перед полуфиналом на US Open — 2026. За выход в финал соревнований Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Думаю, что игрок, который победит здесь, будет просто тем, кто в этот момент лучше играет в теннис. Иногда всё так просто.

Да, есть нервозность, в голове крутится масса мыслей, когда пытаешься выиграть первый турнир «Большого шлема». Я уже был в такой ситуации. Поверьте, у меня были все мысли, какие только можно представить, в такой момент», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме