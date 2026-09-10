«Иногда всё так просто». Зверев — о значимости его опыта игры в финальных стадиях ТБШ

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о значимости его опыта игры в финальных стадиях турниров «Большого шлема» перед полуфиналом на US Open — 2026. За выход в финал соревнований Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

«Думаю, что игрок, который победит здесь, будет просто тем, кто в этот момент лучше играет в теннис. Иногда всё так просто.

Да, есть нервозность, в голове крутится масса мыслей, когда пытаешься выиграть первый турнир «Большого шлема». Я уже был в такой ситуации. Поверьте, у меня были все мысли, какие только можно представить, в такой момент», — сказал Зверев на пресс-конференции.