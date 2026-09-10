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Зверев — о Хачанове: мы зовём его Профессором, потому что он всё знает о теннисе

Зверев — о Хачанове: мы зовём его Профессором, потому что он всё знает о теннисе
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём отношении к россиянину Карену Хачанову перед полуфиналом US Open — 2026.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Есть люди, у которых со стороны не всегда видно, как они работают, но я считаю, что Карен — человек, который очень тяжело трудится. Он больше других проводит время на кортах, на тренировках.

Он постоянно ищет решения, пытается найти новые пути улучшения. К тому же у него отличный тренер, которого я знаю с юниорских времён. Карен работает с ним с тех пор. Очень уважаю это — когда двое остаются вместе так долго и проходят такой долгий путь.

На самом деле, мы зовём его Профессором, потому что он всё знает о теннисе. Карен понимает каждое натяжение