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Зверев рассказал, что необходимо сделать, чтобы обыграть Хачанова в 1/2 финала US Open

Зверев рассказал, что необходимо сделать, чтобы обыграть Хачанова в 1/2 финала US Open
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что необходимо сделать для того, чтобы обыграть россиянина Карена Хачанова. Хачанов и Зверев сыграют в 1/2 финала US Open — 2026.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Думаю, у игрока, который будет доминировать в розыгрышах из задней части корта и проявит большую агрессию, вероятно, будет больше шансов на победу. Наши стили в некотором смысле весьма схожи, потому что мы оба высокие игроки, которые пытаются доминировать с задней линии. Так что, по моему, победит тот, кто сумеет сделать это лучше», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу немца.

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