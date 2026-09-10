Зверев рассказал, что необходимо сделать, чтобы обыграть Хачанова в 1/2 финала US Open

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что необходимо сделать для того, чтобы обыграть россиянина Карена Хачанова. Хачанов и Зверев сыграют в 1/2 финала US Open — 2026.

«Думаю, у игрока, который будет доминировать в розыгрышах из задней части корта и проявит большую агрессию, вероятно, будет больше шансов на победу. Наши стили в некотором смысле весьма схожи, потому что мы оба высокие игроки, которые пытаются доминировать с задней линии. Так что, по моему, победит тот, кто сумеет сделать это лучше», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу немца.