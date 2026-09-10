«Жертвовал часами сна и смотрел матч до конца». Зверев — о победе Шелтона над Алькарасом

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе американца Бена Шелтона над испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)) в 1/4 финала US Open — 2026.

«Я жертвовал часами сна и смотрел матч до конца. Бен играл исключительно хорошо из задней линии. Он был очень стабилен и надёжен. Для меня это было впечатляюще. Конечно, он ещё и хорошо по