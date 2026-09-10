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«Жертвовал часами сна и смотрел матч до конца». Зверев — о победе Шелтона над Алькарасом

«Жертвовал часами сна и смотрел матч до конца». Зверев — о победе Шелтона над Алькарасом
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе американца Бена Шелтона над испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)) в 1/4 финала US Open — 2026.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я жертвовал часами сна и смотрел матч до конца. Бен играл исключительно хорошо из задней линии. Он был очень стабилен и надёжен. Для меня это было впечатляюще. Конечно, он ещё и хорошо по