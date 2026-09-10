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«Первая в истории страны». Рыбакина — о лидерстве в рейтинге WTA

«Первая в истории страны». Рыбакина — о лидерстве в рейтинге WTA
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост, в котором поделилась эмоциями от того, что возглавит рейтинг WTA после обновления рейтинга по итогам Открытого чемпионата США. В четвертьфинале US Open — 2026 она одолела китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Всё возможно, е