«Первая в истории страны». Рыбакина — о лидерстве в рейтинге WTA
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост, в котором поделилась эмоциями от того, что возглавит рейтинг WTA после обновления рейтинга по итогам Открытого чемпионата США. В четвертьфинале US Open — 2026 она одолела китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
121
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
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2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Всё возможно, е