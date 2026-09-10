«Первая в истории страны». Рыбакина — о лидерстве в рейтинге WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост, в котором поделилась эмоциями от того, что возглавит рейтинг WTA после обновления рейтинга по итогам Открытого чемпионата США. В четвертьфинале US Open — 2026 она одолела китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

«Всё возможно, е