«Достигнутые результаты — фантастические». Циньвэнь — о поражении в 1/4 финала US Open

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение в 1/4 финала US Open — 2026. Она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 1:6, 4:6.

«Думаю, достигнутые результаты — фантастические, н