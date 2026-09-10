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«Достигнутые результаты — фантастические». Циньвэнь — о поражении в 1/4 финала US Open

«Достигнутые результаты — фантастические». Циньвэнь — о поражении в 1/4 финала US Open
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала поражение в 1/4 финала US Open — 2026. Она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 1:6, 4:6.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Думаю, достигнутые результаты — фантастические, н