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Чжэн Циньвэнь: когда ты слишком много думаешь, это не помогает в теннисе

Чжэн Циньвэнь: когда ты слишком много думаешь, это не помогает в теннисе
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась настроем на остаток сезона после поражения в 1/4 финала US Open — 2026.

«Мне всегда очень приятно играть в Китае. Всё больше мотивации, но это в то же время приносит и определённое давление. Потому что я действительно хочу там хорошо выступить. Лишь говорю себе сохранять спокойствие, тренироваться день за днём, концентрироваться матч за матчем и фокусироваться на настоящем, потому что когда мысли начинают блуждать, а ты слишком много думаешь, это не помогает в теннисе», — приводит слова Циньвэнь Ubitennis.

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