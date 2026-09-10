Australian Open не планирует отказываться от пятисетовиков в 2027 году

Организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что они не будут отказываться от пятисетовиков в 2027 году.

«Хотя инновации – часть ДНК Australian Open, пятисетовый формат матчей остаётся с нами. Скоро мы расскажем больше о том, что ждёт турнир в 2027-м», — говорится в заявлении.

Ранее исполнительный директор Tennis Australia Эндрю Абдо заявил, что в будущем формат турниров «Большого шлема» может измениться, и предложил отказаться от формата из пяти сетов на ТБШ, так как это сделает теннис более динамичным и интересным для молодой аудитории. Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас.