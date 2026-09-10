Соболенко — Пегула: история встреч перед матчем 1/2 финала US Open — 2026

В ночь на 11 сентября мск в Нью-Йорке (США) состоится полуфинальный матч US Open – 2026, в котором сыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и третий номер рейтинга американка Джессика Пегула. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск.
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Эта встреча станет для теннисисток 14-й в рамках турниров WTA-тура, Соболенко ведёт со счётом 9-4. В сезоне-2026 теннисистки сыграли один матч, в 1/2 финала турнира в Берлине (Германия), где победа осталась за американкой (6:4, 6:7 (7:4), 6:0). В 2025 году Соболенко и Пегула пять раз играли друг с другом, трижды победа оставалась за белоруской, в том числе в полуфинале US Open – 2025 (4:6, 6:3, 6:4).
Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.
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