Алькарас, Музетти, Фриц планируют выступить на «пятисотнике» в Токио

Пресс-служба турнира АТР-500 в Токио опубликовала предварительный заявочный лист участников в 2026 году. Соревнования пройдут в столице Японии с 28 сентября по 6 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком спортсменов, которые планируют выступить на турнире.
Теннис. Турнир АТР-500, Токио, 2026. Предварительный список участников:
Карлос Алькарас (Испания);
Бен Шелтон (США);
Тейлор Фриц (США);
Фрэнсис Тиафо (США);
Рафаэль Ходар (Испания);
Лоренцо Музетти (Италия);
Брэндон Накашима (США);
Иржи Легечка (Чехия);
Каспер Рууд (Норвегия);
Томми Пол (США);
Лучано Дардери (Италия);
Валантен Вашеро (Монако);
Жоао Фонсека (Бразилия);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Алехандро Табило (Чили);
Уго Умбер (Франция);
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
Артур Фери (Великобритания);
Александр Блокс (Бельгия);
Маттео Арнальди (Италия);
Зизу Бергс (Бельгия);
Денис Шаповалов (Канада);
Хольгер Руне (Дания).