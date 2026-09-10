Алькарас, Музетти, Фриц планируют выступить на «пятисотнике» в Токио

Пресс-служба турнира АТР-500 в Токио опубликовала предварительный заявочный лист участников в 2026 году. Соревнования пройдут в столице Японии с 28 сентября по 6 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком спортсменов, которые планируют выступить на турнире.

Теннис. Турнир АТР-500, Токио, 2026. Предварительный список участников:

Карлос Алькарас (Испания);

Бен Шелтон (США);

Тейлор Фриц (США);

Фрэнсис Тиафо (США);

Рафаэль Ходар (Испания);

Лоренцо Музетти (Италия);

Брэндон Накашима (США);

Иржи Легечка (Чехия);

Каспер Рууд (Норвегия);

Томми Пол (США);

Лучано Дардери (Италия);

Валантен Вашеро (Монако);

Жоао Фонсека (Бразилия);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Алехандро Табило (Чили);

Уго Умбер (Франция);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

Артур Фери (Великобритания);

Александр Блокс (Бельгия);

Маттео Арнальди (Италия);

Зизу Бергс (Бельгия);

Денис Шаповалов (Канада);

Хольгер Руне (Дания).