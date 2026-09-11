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Елена Рыбакина — Кори Гауфф: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open — 2026 начнётся не ранее 3:30 мск

Рыбакина — Гауфф: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open — 2026 начнётся не ранее 3:30 мск
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В ночь на 11 сентября мск в рамках женского одиночного разряда US Open – 2026 состоится встреча 1/2 финала между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей США Кори Гауфф, занимающей четвёртую строчку рейтинга. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Кори Гауфф. Счёт личных встреч — 1-1. Оба матча прошли на харде в Торонто. В 2022 году во втором круге выиграла Гауфф в затяжном трёхсетовом матче — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:3). В 2026-м в полуфинале того же турнира взяла верх Рыбакина — 5:7, 6:2, 6:2.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка US Open - 2026
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