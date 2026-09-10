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«Всё в порядке». Янник Синнер — о cвоём колене

«Всё в порядке». Янник Синнер — о cвоём колене
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Первая ракетка мира Янник Синнер побывал на прошедшем Гран-при Италии Формулы-1 и рассказал о состоянии здоровья. Из-за проблем с правым коленом он снялся с текущего US Open.

«Колено? Всё в порядке», – приводит слова Синнера la Repubblica.

Последнее выступление 25-летнего теннисиста перед травмой было в финале Уимблдона летом этого года. Там итальянец обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева (Германия).

Всего в активе Синнера пять титулов ТБШ – он дважды брал победу на Australian Open (2024, 2025), единожды на US Open (2024) и дважды выигрывал Уимблдон (2025, 2026). Также Янник Синнер – победитель турниров серии «Мастерс».

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