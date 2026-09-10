Стал известен список участниц «пятисотника» в Гвадалахаре с Калинской и Самсоновой
Пресс-служба WTA опубликовала список участниц предстоящего «пятисотника» в Гвадалахаре, Мексика. Соревнования пройдут с 13 по 19 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным заявочным листом турнира в Мексике.
Теннис. Турнир WTA-500, Гвадалахара, 2026. Предварительный список участниц
Сара Бейлек (Чехия);
Кристина Букша (Испания);
Магдалена Френх (Польша);
Ива Йович (США);
Анна Калинская (Россия);
Маккартни Кесслер (США);
Марта Костюк (Украина);
Эшлин Крюгер (США);
Камила Осорио (Колумбия);
Алисия Паркс (США);
Диан Парри (Франция);
Антония Ружич (Хорватия);
Людмила Самсонова (Россия);
Маяр Шериф (Египет);
Зейнеп Сёнмез (Турция);
Питон Стирнс (США);
Джаниче Чен (Индонезия);
Панна Удварди (Венгрия);
Рената Сарасуа (Мексика).