Стал известен список участниц «пятисотника» в Гвадалахаре с Калинской и Самсоновой

Пресс-служба WTA опубликовала список участниц предстоящего «пятисотника» в Гвадалахаре, Мексика. Соревнования пройдут с 13 по 19 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным заявочным листом турнира в Мексике.

Теннис. Турнир WTA-500, Гвадалахара, 2026. Предварительный список участниц

Сара Бейлек (Чехия);

Кристина Букша (Испания);

Магдалена Френх (Польша);

Ива Йович (США);

Анна Калинская (Россия);

Маккартни Кесслер (США);

Марта Костюк (Украина);

Эшлин Крюгер (США);

Камила Осорио (Колумбия);

Алисия Паркс (США);

Диан Парри (Франция);

Антония Ружич (Хорватия);

Людмила Самсонова (Россия);

Маяр Шериф (Египет);

Зейнеп Сёнмез (Турция);

Питон Стирнс (США);

Джаниче Чен (Индонезия);

Панна Удварди (Венгрия);

Рената Сарасуа (Мексика).