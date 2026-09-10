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«Мы очень долго ждали такой победы». Дэвенпорт — о выходе Шелтона в 1/2 финала US Open

«Мы очень долго ждали такой победы». Дэвенпорт — о выходе Шелтона в 1/2 финала US Open
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Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о значимости выхода соотечественника Бена Шелтона в 1/2 финала US Open – 2026.

«Это была настолько важная победа для Бена, но, кажется, она стала огромной победой и для всего мужского тенниса США, учитывая всё, через что ему пришлось пройти за последние несколько десятилетий. Мы очень долго ждали такой победы. Да, [Тейлор] Фриц вышел в финал несколько лет назад — в 2024 году. Фрэнсис Тиафо несколько раз доходил до полуфинала — в 2022, 2024 и 2026 годах, но победить такую легенду, как Алькарас — это нечто невероятное. Одержать такую победу на этой стадии, при полностью заполненных трибунах…Он проделал огромную работу ради таких моментов — как и Фрэнсис.

Это был просто великолепный день, и это также отличный знак для мужского тенниса США», – приводит слова Дэвенпорт Tennis Head.

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