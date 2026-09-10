Руне — об игре Янника Синнера: настоящая машина для уничтожения соперников

133-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением об игре итальянца Янника Синнера, отметив, что считает его одним из лучших игроков.

«Если говорить о Яннике, то он в каком-то смысле настоящая машина для уничтожения соперников. То, как он бьёт по мячу с обеих сторон, просто невероятно. Я тренировался рядом с ним несколько недель назад в Монако и специально понаблюдал за ним: для него всё выглядит настолько легко. Он мягко направляет мяч, его удары мощные, он придаёт мячу сильное вращение, а подача отличается невероятной точностью. Всё идеально. Сейчас он просто лучше всех остальных в том, что делает», – приводит слова Руне We Love Tennis.