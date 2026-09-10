В 1/2 финала мужского и женского розыгрышей US Open — 2026 сыграют четыре чемпиона ТБШ

В полуфинальных встречах розыгрыша мужского и женского одиночных разрядов US Open – 2026 сыграют четыре чемпиона турниров «Большого шлема».

В мужском турнире в 1/2 финала вышел чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 немецкий теннисист Александр Зверев, который поборется за выход в финал с россиянином Кареном Хачановым. В женской сетке в полуфиналах сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белоруска Арина Соболенко, а также двукратные чемпионки мэйджоров представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Кори Гауфф. Соболенко поспорит за выход в финал с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, а Рыбакина и Гауфф сыграют друг с другом за место в решающем матче турнира.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующими победителями соревнований являются испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко.