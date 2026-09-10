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Симона Халеп поздравила Елену Рыбакину с первым в карьере лидерством в рейтинге WTA

Симона Халеп поздравила Елену Рыбакину с первым в карьере лидерством в рейтинге WTA
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поздравила представительницу Казахстана Елену Рыбакину с первым в карьере попаданием на вершину рейтинга WTA.

«Поздравляю, Елена! Добро пожаловать в клуб!» – написала Халеп в своём аккаунте в социальной сети Х.

27-летняя Рыбакина впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США – 2026. Она обойдёт белоруску Арину Соболенко, которая находилась на вершине рейтинга с 21 октября 2024 года. Ранее Рыбакина вышла в 1/2 финала US Open – 2026, где сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

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