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Карен Хачанов вернётся в топ-30 рейтинга ATP по итогам US Open — 2026

Карен Хачанов вернётся в топ-30 рейтинга ATP по итогам US Open — 2026
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вернётся в топ-30 рейтинга АТР по итогам US Open — 2026. На данный момент россиянин дошёл до полуфинала турнира. В четвертьфинальном матче он сразился с бельгийцем Александром Блоксом, который по состоянию здоровья не смог завершить встречу. Сейчас Хачанов располагается на 26-й строчке live-рейтинга, наивысшая позиция в его карьере в одиночном разряде — восьмое место.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
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