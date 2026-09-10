Карен Хачанов вернётся в топ-30 рейтинга ATP по итогам US Open — 2026

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вернётся в топ-30 рейтинга АТР по итогам US Open — 2026. На данный момент россиянин дошёл до полуфинала турнира. В четвертьфинальном матче он сразился с бельгийцем Александром Блоксом, который по состоянию здоровья не смог завершить встречу. Сейчас Хачанов располагается на 26-й строчке live-рейтинга, наивысшая позиция в его карьере в одиночном разряде — восьмое место.