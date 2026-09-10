«Всё в его руках». Руседски оценил шансы Шелтона на выход в финал US Open — 2026

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски оценил шансы американца Бена Шелтона на выход в финал US Open – 2026. В 1/2 финала турнира Шелтон сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

«Я верю в Шелтона — всё в его руках. Всё благодаря его подаче, агрессивной манере игры и готовности выходить вперёд. Тиафо делает