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«Приезжала сюда не в 100-процентной форме». Рыбакина о 1-м выходе в 1/2 финала на US Open

«Приезжала сюда не в 100-процентной форме». Рыбакина о 1-м выходе в 1/2 финала на US Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в 1/2 финала на US Open. В 1/4 финала US Open – 2026 Рыбакина обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4).

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

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