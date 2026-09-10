«Приезжала сюда не в 100-процентной форме». Рыбакина о 1-м выходе в 1/2 финала на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в 1/2 финала на US Open. В 1/4 финала US Open – 2026 Рыбакина обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:4).

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