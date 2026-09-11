Тарпищев: ругать Медведева нельзя, он старается, но игровой арсенал надо наращивать

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, отметив, что для прогресса в результатах ему необходимо улучшить технико-тактический арсенал.

– Если говорить конкретно про Медведева, он ещё способен пересобрать себя и выйти на новый пик, если как раз прибавит в тактике?

– Да. С этой точки зрения я и говорю, что надо наращивать арсенал технико‑тактических действий, но это больше зависит от тренеров, чем от самого Медведева. Потому что у игрока должна быть убеждённость, что ему это надо. Если у теннисиста нет этого убеждения, ничего толком не получится. И здесь важен именно подход тренера к игроку. То есть ругать Медведева нельзя, он старается. Но арсенал надо наращивать, как это делает Джокович всегда. Даниил старался, всё делал. Ушёл от тех провалов, которые были. У него добротный теннис. Но никто не стоит на месте – молодые растут.

– Но есть надежда у вас, что Медведев ещё прибавит?

– Он молодец. Старается и всё делает. Многое зависит не от него, а от тренера. А с точки зрения своего потенциала он ещё его не растерял, – приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».