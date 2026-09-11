Евгений Кафельников поделился прогнозом на полуфиналы US Open — 2026 среди женщин

Экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился прогнозом на полуфинальные матчи US Open — 2026 в женском одиночном разряде. Арина Соболенко сразится с Джессикой Пегулой, Елена Рыбакина — с Кори Гауфф.

«В полуфинале между Соболенко и Пегулой всё-таки, как мне кажется, Арина фаворит, но не такой однозначный. Думаю, там будет очень тяжёлая борьба, поскольку вечерний матч, будет полный стадион. Прогнозирую тяжёлую победу Соболенко, может, вообще в трёх сетах.

Что касается второго полуфинала между Кори Гауфф и Еленой Рыбакиной, тут, мне кажется, вообще 50/50, исходя из того, что Гауфф вчера тяжёлый матч выиграла у Мирры Андреевой с матчбола. Рыбакина всё-таки достигла той цели, став первой ракеткой мира. Как это скажется на её психологическом состоянии – в принципе, может это её и отпустить, и она выдаст блестящий матч. Но ещё раз говорю – это вечерняя сессия, Нью-Йорк, там американка. Победителя мне тяжело будет сейчас выделить. Но, думаю, будет трёхсетовый эпичный матч», — сказал Кафельников в видео First&Red.