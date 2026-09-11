«Решения не существует». Сэм Куэрри – о проблеме US Open

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался о проблеме проведения матчей US Open в позднее время.

«Все без конца жалуются. Но ведь никто не предлагает решения, правда? Все только жалуются. Я действительно не знаю, чего хотят люди. Идеального решения этой проблемы не существует. Согласен, возможно, матчи можно начинать в 18:00. Может быть, проводить только один матч, но идеального решения всё равно не будет.

Так что на самом деле решения нет. Я понимаю, что матчи не должны заканчиваться в два или три часа ночи. Это глупость. Но я тоже не знаю, какое решение здесь можно найти», — приводит слова Куэрри Punto de Break.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову. Чемпионом мужского одиночного разряда является Карлос Алькарас