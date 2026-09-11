15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Решения не существует». Сэм Куэрри – о проблеме US Open

«Решения не существует». Сэм Куэрри – о проблеме US Open
Комментарии

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался о проблеме проведения матчей US Open в позднее время.

«Все без конца жалуются. Но ведь никто не предлагает решения, правда? Все только жалуются. Я действительно не знаю, чего хотят люди. Идеального решения этой проблемы не существует. Согласен, возможно, матчи можно начинать в 18:00. Может быть, проводить только один матч, но идеального решения всё равно не будет.
Так что на самом деле решения нет. Я понимаю, что матчи не должны заканчиваться в два или три часа ночи. Это глупость. Но я тоже не знаю, какое решение здесь можно найти», — приводит слова Куэрри Punto de Break.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову. Чемпионом мужского одиночного разряда является Карлос Алькарас

Материалы по теме
Первая в мире! Рыбакина добралась до цели, к которой шла всю свою жизнь
Первая в мире! Рыбакина добралась до цели, к которой шла всю свою жизнь
Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)