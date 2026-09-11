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Арина Соболенко — Джессика Пегула: результат матча 11 сентября, счёт 2:0, 1/2 финала US Open — 2026

Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в полуфинале US Open — 2026
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1-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал US Open — 2026. В полуфинале она обыграла 3-ю ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале турнира Соболенко встретится с победителем пары Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.

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