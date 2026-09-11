Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в полуфинале US Open — 2026

1-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал US Open — 2026. В полуфинале она обыграла 3-ю ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале турнира Соболенко встретится с победителем пары Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.