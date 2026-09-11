«Никаких жалоб». Соболенко – после матча с Пегулой в полуфинале US Open — 2026

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале US Open — 2026.

«Никаких жалоб. Я очень счастлива, что смогла показать такой теннис. В прошлый раз, когда мы играли с Джессикой, мне было практически невозможно победить. Я очень рада, что смогла так сыграть перед вами. Спасибо за эту атмосферу. Вы лучшие. Ваше уважение ко мне бесценно. Я знаю, что вы хотели, чтобы победила она, это очевидно. Но спасибо за то, что вы так уважительно ко мне относились. Люблю вас!» — сказала Соболенко в интервью на корте.

В финале турнира Соболенко встретится с победителем пары Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан)