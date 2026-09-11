Соболенко стала пятой теннисисткой с пятью финалами «Шлемов» в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал US Open — 2026, обыграв третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2. С 1988 года Соболенко стала пятой теннисисткой, которой удалось выйти как минимум в пять финалов турниров Большого шлема в статусе первой ракетки мира. Об этом сообщает статистический портал Opta.

По информации источника, ранее этого достижения добивались Штеффи Граф — 20 раз, Серена Уильямс — 14, а также Моника Селеш и Мартина Х