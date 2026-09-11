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Соболенко стала пятой теннисисткой с пятью финалами «Шлемов» в статусе первой ракетки мира

Соболенко стала пятой теннисисткой с пятью финалами «Шлемов» в статусе первой ракетки мира
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал US Open — 2026, обыграв третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2. С 1988 года Соболенко стала пятой теннисисткой, которой удалось выйти как минимум в пять финалов турниров Большого шлема в статусе первой ракетки мира. Об этом сообщает статистический портал Opta.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По информации источника, ранее этого достижения добивались Штеффи Граф — 20 раз, Серена Уильямс — 14, а также Моника Селеш и Мартина Х