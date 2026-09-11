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Соболенко установила уникальное достижение на ТБШ, побив рекорды Граф, Хингис и Джоковича

Соболенко установила уникальное достижение на ТБШ, побив рекорды Граф, Хингис и Джоковича
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой (среди женщин и мужчин) в Открытой эре, которой удалось выйти в восемь и более финалов турниров «Большого шлема» подряд на харде.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Белоруска превзошла достижение Штеффи Граф, Мартины Хингис и Новака Джоковича, каждый из которых доходил до семи таких финалов подряд. Граф сделала это на US Open в 1987–1990 годах, Хингис — на Australian Open в 1997–2000 годах, Джокович — на US Open в 2010–2013 годах, сообщает OptaA