Соболенко четвёртый год подряд сыграет в финале US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз подряд вышла в финал US Open.

В полуфинале турнира US Open — 2026 Соболенко обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Ранее она выходила в финалы турнира в 2023, 2024 и 2025 году.

В финале турнира Соболенко встретится с победителем пары Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан). Отметим, по итогам US Open — 2026 Рыбакина станет первой ракеткой мира.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.