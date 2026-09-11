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Соболенко четвёртый год подряд сыграет в финале US Open

Соболенко четвёртый год подряд сыграет в финале US Open
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз подряд вышла в финал US Open.
В полуфинале турнира US Open — 2026 Соболенко обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Ранее она выходила в финалы турнира в 2023, 2024 и 2025 году.

В финале турнира Соболенко встретится с победителем пары Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан). Отметим, по итогам US Open — 2026 Рыбакина станет первой ракеткой мира.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.

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