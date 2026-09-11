Елена Рыбакина обыграла Коко Гауфф и вышла в финал US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал US Open — 2026. В полуфинале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Коко Гауфф со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гауфф четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти возможных.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.