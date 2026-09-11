15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коко Гауфф — Елена Рыбакина: результат матча 11 сентября, счёт 1:2, 1/2 финала US Open — 2026

Елена Рыбакина обыграла Коко Гауфф и вышла в финал US Open — 2026
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал US Open — 2026. В полуфинале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Коко Гауфф со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гауфф четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти возможных.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.