Определились финалистки US Open — 2026 в женском одиночном разряде

В пятницу, 11 сентября, завершилась полуфинальная стадия хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. Стали известны финалистки турнира: ими стали первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и вторая в рейтинге WTA представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, женщины. Финал турнира:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

В полуфинальных матчах Соболенко обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2, а Рыбакина оказалась сильнее Кори Гауфф из США (4-я в рейтинге WTA) с результатом 3:6, 6:4, 6:4.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.