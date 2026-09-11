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Определились финалистки US Open — 2026 в женском одиночном разряде

Определились финалистки US Open — 2026 в женском одиночном разряде
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В пятницу, 11 сентября, завершилась полуфинальная стадия хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. Стали известны финалистки турнира: ими стали первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и вторая в рейтинге WTA представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, женщины. Финал турнира:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

В полуфинальных матчах Соболенко обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:2, а Рыбакина оказалась сильнее Кори Гауфф из США (4-я в рейтинге WTA) с результатом 3:6, 6:4, 6:4.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.

Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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