US Open — 2026, женщины: результаты матчей 10 сентября

В ночь с 10 на 11 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/2 финала. Расписание 10-11 сентября:

Арина Соболенко (Беларусь,1) – Джессика Пегула (США, 3) – 7:5, 6:2;

Кори Гауфф (США, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 6:3, 4:6, 4:6.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она одолела американку Аманду Анисимову.