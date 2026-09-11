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US Open — 2026, женщины: результаты матчей 10 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 10 сентября
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В ночь с 10 на 11 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/2 финала. Расписание 10-11 сентября:

  • Арина Соболенко (Беларусь,1) – Джессика Пегула (США, 3) – 7:5, 6:2;
  • Кори Гауфф (США, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 6:3, 4:6, 4:6.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она одолела американку Аманду Анисимову.

Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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