15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне немножко повезло». Рыбакина — о победе над Гауфф в полуфинале US Open — 2026

«Мне немножко повезло». Рыбакина — о победе над Гауфф в полуфинале US Open — 2026
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в полуфинале US Open — 2026 над американкой Коко Гауфф (4-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Первый сет был хорошим началом, просто всё решил всего один брейк и конечно, есть нервы. Коко – она прекрасный игрок, всегда сложно с ней играть. Даже если иногда её первая подача не идёт, то со второй всегда сложно работать. Поэтому я глубоко вдохнула, старалась думать позитивно, говорить себе, что нужно бороться и и стараться показать хороший теннис.

Третий сет был очень близким и мне показалось, что мне немножко повезло на её подаче — несколько хороших приёмов, ошибочка от неё и всё быстро повернулось ко мне лицом», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.