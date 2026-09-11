«Мне немножко повезло». Рыбакина — о победе над Гауфф в полуфинале US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в полуфинале US Open — 2026 над американкой Коко Гауфф (4-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

«Первый сет был хорошим началом, просто всё решил всего один брейк и конечно, есть нервы. Коко – она прекрасный игрок, всегда сложно с ней играть. Даже если иногда её первая подача не идёт, то со второй всегда сложно работать. Поэтому я глубоко вдохнула, старалась думать позитивно, говорить себе, что нужно бороться и и стараться показать хороший теннис.

Третий сет был очень близким и мне показалось, что мне немножко повезло на её подаче — несколько хороших приёмов, ошибочка от неё и всё быстро повернулось ко мне лицом», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.