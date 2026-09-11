«Знаю, ребята, вы хотели, чтобы Коко победила». Рыбакина — болельщикам после матча с Гауфф

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после победы в полуфинале US Open — 2026 над американкой Коко Гауфф (4-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

«Я знаю, ребята, вы хотели, чтобы Коко победила, но мне кажется, что это была хорошая битва, и, как я и сказала, мне повезло в некоторых моментах. Я старалась быть сфокусированной и агрессивной в некоторых моментах и каким-то образом победила», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.