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«Знаю, ребята, вы хотели, чтобы Коко победила». Рыбакина — болельщикам после матча с Гауфф

«Знаю, ребята, вы хотели, чтобы Коко победила». Рыбакина — болельщикам после матча с Гауфф
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после победы в полуфинале US Open — 2026 над американкой Коко Гауфф (4-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я знаю, ребята, вы хотели, чтобы Коко победила, но мне кажется, что это была хорошая битва, и, как я и сказала, мне повезло в некоторых моментах. Я старалась быть сфокусированной и агрессивной в некоторых моментах и каким-то образом победила», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.

Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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