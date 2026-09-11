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«Она невероятный игрок». Елена Рыбакина высказалась о сопернице по финалу US Open — 2026

«Она невероятный игрок». Елена Рыбакина высказалась о сопернице по финалу US Open — 2026
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы в полуфинале US Open — 2026 над американкой Коко Гауфф (4-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:4, 6:4, высказалась о предстоящем решающем матче турнира с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Казахстан).

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Она [Арина Соболенко] невероятный игро