«Она невероятный игрок». Елена Рыбакина высказалась о сопернице по финалу US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы в полуфинале US Open — 2026 над американкой Коко Гауфф (4-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:4, 6:4, высказалась о предстоящем решающем матче турнира с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Казахстан).

«Она [Арина Соболенко] невероятный игро